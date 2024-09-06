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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1757 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1757 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1757 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1757 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 5692 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
3953 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2896 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Stack's - January 16, 2021
Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1757 NR J на аукционе ibercoin - November 29, 2011
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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