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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1757 года NR SJ (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1757 года NR SJ - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1757 года NR SJ - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1757 года со знаком NR SJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2898 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
2928 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Status International - June 9, 2023
Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе VL Nummus - October 25, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1757 NR SJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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