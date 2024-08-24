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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1751 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1751 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1751 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 32 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1751 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 7000 USD. Торги состоялись 4 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1751 S на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Колумбия 8 эскудо 1751 S на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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