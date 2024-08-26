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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1751 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1751 S
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 эскудо 1751 S
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 эскудо 1751 S
Средняя цена 1300 $
Продажи
1 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1751 S
Средняя цена 1100 $
Продажи
1 5
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