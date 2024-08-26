Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1751 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1751
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1751 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 13000 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Hess Divo (1)
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- Soler y Llach (1)
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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