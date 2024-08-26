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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1751 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1751 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1751 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1751 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 13000 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Hess Divo (1)
  • Sedwick (3)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 4 эскудо 1751 S на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Колумбия 4 эскудо 1751 S на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Колумбия 4 эскудо 1751 S на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1751 S на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 4 эскудо 1751 S на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1751 S на аукционе Heritage - May 1, 2012
Колумбия 4 эскудо 1751 S на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1751 S на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1751 S на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1751 S на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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