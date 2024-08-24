Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1751 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1751 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1751 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1751 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30572 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1939 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
Колумбия 2 эскудо 1751 S на аукционе Heritage - April 10, 2017
Колумбия 2 эскудо 1751 S на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF25 NGC
Цена
1939 $
Цена в валюте аукциона 1939 USD
Колумбия 2 эскудо 1751 S на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Колумбия 2 эскудо 1751 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 2 эскудо 1751 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 2 эскудо 1751 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 2 эскудо 1751 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Фердинанда VI Монеты Колумбии 1751 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск