Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1751 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 15 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1751
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1751 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 70386 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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