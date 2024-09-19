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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1751 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 15 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1751 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 70386 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1751 S на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
1309 $
Цена в валюте аукциона 1040 GBP
Колумбия 1 эскудо 1751 S на аукционе Stack's - October 13, 2021
Колумбия 1 эскудо 1751 S на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Колумбия 1 эскудо 1751 S на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1751 S на аукционе Heritage - January 13, 2016
Колумбия 1 эскудо 1751 S на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1751 S на аукционе Stack's - August 19, 2015
Колумбия 1 эскудо 1751 S на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Где купить?
Колумбия 1 эскудо 1751 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 1 эскудо 1751 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 1 эскудо 1751 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 1 эскудо 1751 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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