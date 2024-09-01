Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1759 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1759 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 5750 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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