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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1759 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1759 PN J
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
8 эскудо 1759 NR J
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
8 эскудо 1759 NR JV
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
4 эскудо 1759 PN J
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
4 эскудо 1759 NR J
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1759 PN J
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 эскудо 1759 NR J
Средняя цена 660 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 эскудо 1759 PN J
Средняя цена 830 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 эскудо 1759 NR JV
Средняя цена
Продажи
0 1
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