Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1759 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1759 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 1500 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
1108 $
Цена в валюте аукциона 935 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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