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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1759 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1759 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1759 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1759 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 1500 EUR. Торги состоялись 31 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
1108 $
Цена в валюте аукциона 935 EUR
Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 NR J на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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