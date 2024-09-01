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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1759 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1759 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1759 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1759 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 16000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (3)
Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
2786 $
Цена в валюте аукциона 440000 JPY
Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU
Цена
3375 $
Цена в валюте аукциона 3375 USD
Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - January 14, 2024
Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - August 7, 2020
Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - September 9, 2019
Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - September 13, 2016
Колумбия 8 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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