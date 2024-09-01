Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1759 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1759 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 16000 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
2786 $
Цена в валюте аукциона 440000 JPY
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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