Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1759 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1759 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6126 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2250 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность F
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Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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