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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1759 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1759 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1759 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1759 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6126 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2250 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2243 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2471 $
Цена в валюте аукциона 2250 EUR
Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - August 7, 2020
Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - November 8, 2013
Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - November 8, 2013
Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Jesús Vico - June 13, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность F
Цена
Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 2 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность F DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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