Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1759 года NR JV (Колумбия, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1759 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск