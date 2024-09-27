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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1759 года NR JV (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1759 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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Колумбия 1 эскудо 1759 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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