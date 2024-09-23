Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1759 года NR JV (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1759 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 6600 EUR. Торги состоялись 15 октября 2015.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (2)
- HERVERA (1)
- Morton & Eden (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
5122 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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