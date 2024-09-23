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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1759 года NR JV (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1759 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1759 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1759 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 6600 EUR. Торги состоялись 15 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • HERVERA (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 8 эскудо 1759 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
5122 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Колумбия 8 эскудо 1759 NR JV на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
7550 $
Цена в валюте аукциона 6600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1759 NR JV на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 NR JV на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1759 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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