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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1759 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1759 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1759 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,971)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1759 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2150 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Jesús Vico (1)
  • Sedwick (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
Колумбия 4 эскудо 1759 PN J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1373 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Колумбия 4 эскудо 1759 PN J на аукционе Silicua Coins - May 20, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 20 мая 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Колумбия 4 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 4 эскудо 1759 PN J на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
Колумбия 4 эскудо 1759 PN J на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность G
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1759 PN J на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1759 PN J на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - January 10, 2013
Колумбия 4 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - January 10, 2013
Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 4 эскудо 1759 PN J на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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