Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1759 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,971)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1759 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2150 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Silicua Coins
Дата 20 мая 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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