Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1759 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1759 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 40005 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2600 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1095 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS ANACS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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