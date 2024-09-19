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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1759 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1759 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 40005 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2600 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1095 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
417 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - February 22, 2022
Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS ANACS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - January 4, 2016
Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1759 PN J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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