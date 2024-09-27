Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1759 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,971)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1759 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
3510 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Где продать?
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