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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1759 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1759 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1759 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,971)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1759 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 4 эскудо 1759 NR J на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
3510 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Колумбия 4 эскудо 1759 NR J на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
1772 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 4 эскудо 1759 NR J на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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