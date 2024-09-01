Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1754 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1754
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1754 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1300 USD. Торги состоялись 18 мая 2016.
Сохранность
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Где продать?
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