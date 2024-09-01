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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1754 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1754 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1754 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1754
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1754 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1300 USD. Торги состоялись 18 мая 2016.

Сохранность
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  • Herrero (2)
  • Sedwick (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1754 S на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
1111 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Колумбия 2 эскудо 1754 S на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1754 S на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность XF
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Колумбия 2 эскудо 1754 S на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1754 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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