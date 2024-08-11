Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1748 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 32 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1748
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1748 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 13500 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
16161 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 декабря 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
18311 $
Цена в валюте аукциона 13500 EUR
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