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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1748 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1748 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1748 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 32 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1748
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1748 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 13500 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1748 S на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
16161 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1748 S на аукционе Cayón - January 29, 2015
Продавец Cayón
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1748 S на аукционе Aureo & Calicó - December 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 декабря 2013
Сохранность Нет оценки
Цена
18311 $
Цена в валюте аукциона 13500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1748 S на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1748 S на аукционе Goldberg - September 25, 2007
Колумбия 8 эскудо 1748 S на аукционе Goldberg - September 25, 2007
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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