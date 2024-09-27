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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1748 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1748 S
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 эскудо 1748 S
Средняя цена 2000 $
Продажи
1 6
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