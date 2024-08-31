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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1748 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1748 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1748 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1748
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1748 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 19 июня 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Sedwick (2)
Колумбия 2 эскудо 1748 S на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2363 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Колумбия 2 эскудо 1748 S на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
2104 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Колумбия 2 эскудо 1748 S на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1748 S на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1748 S на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1748 S на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где купить?
Колумбия 2 эскудо 1748 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 2 эскудо 1748 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 2 эскудо 1748 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 2 эскудо 1748 S на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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