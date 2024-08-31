Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1748 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1748
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1748 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 19 июня 2024.
Сохранность
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- Sedwick (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2363 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
2104 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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