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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1760 года NR JV (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1760 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1760 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1760 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
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Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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