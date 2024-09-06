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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1760 года

Золотые монеты (Фердинанд VI)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1760 NR JV
Средняя цена 5100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
8 эскудо 1760 PN J
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
4 эскудо 1760 PN J
Средняя цена 1800 $
Продажи
1 13
Аверс
Реверс
2 эскудо 1760 NR JV
Средняя цена 470 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1760 PN J
Средняя цена 710 $
Продажи
0 14

Золотые монеты (Карл III)

Аверс
Реверс
8 эскудо 1760 NR JV
Средняя цена 3300 $
Продажи
1 19
Аверс
Реверс
8 эскудо 1760 PN J
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
4 эскудо 1760 PN J
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1760 PN J
Средняя цена 470 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 эскудо 1760 NR J
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1760 NR JV
Средняя цена 750 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 эскудо 1760 PN J
Средняя цена 420 $
Продажи
0 12
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