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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 27 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Stack's (5)
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2456 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
2518 $
Цена в валюте аукциона 2350 EUR
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - January 12, 2019
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 13, 2014
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - April 7, 2014
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - April 7, 2014
Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 16, 2013
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Heritage - September 11, 2012
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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