Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 27 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS60 NGC
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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