Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1760 года NR J (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1760 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1900 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Продавец Cayón
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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