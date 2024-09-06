Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1925 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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