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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 446 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1925 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (1)
  • UBS (1)
Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
2063 $
Цена в валюте аукциона 1925 EUR
Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
866 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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