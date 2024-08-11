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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (1)
  • Künker (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
479 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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