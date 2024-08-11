Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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