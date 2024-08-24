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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1760 года NR JV (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1760 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1760 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 20695 проданному на аукционе Heritage Auctions за 80500 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cayón (2)
  • Heritage (1)
  • Herrero (1)
Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
9334 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
2893 $
Цена в валюте аукциона 2550 EUR
Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - May 31, 2009
Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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