Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1760 года NR JV (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1760
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 20695 проданному на аукционе Heritage Auctions за 80500 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Herrero (1)
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
2893 $
Цена в валюте аукциона 2550 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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