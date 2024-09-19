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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1760 года NR JV (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1760 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1760 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4250 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
2733 $
Цена в валюте аукциона 2550 EUR
Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
5280 $
Цена в валюте аукциона 5280 USD
Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - January 22, 2021
Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - September 22, 2015
Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе CNG - January 4, 2012
Продавец CNG
Дата 4 января 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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