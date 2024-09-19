Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Cayón Subastas за 725 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (6)
  • ibercoin (1)
  • Schulman (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 350 USD
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - October 7, 2020
Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 23, 2018
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 23, 2018
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе Schulman - May 14, 2016
Продавец Schulman
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - January 29, 2015
Продавец Cayón
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1760 PN J на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла III Монеты Колумбии 1760 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск