Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Cayón Subastas за 725 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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