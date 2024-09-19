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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1071 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6000 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
6149 $
Цена в валюте аукциона 5600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3742 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - March 14, 2019
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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