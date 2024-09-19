Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1760 года NR JV (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1760 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 24362 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 960 EUR
Продавец Heritage
Дата 7 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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