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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1760 года NR JV (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1760 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1760 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1760 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 24362 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
514 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 960 EUR
Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - November 7, 2019
Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - November 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 ноября 2019
Сохранность F
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - October 1, 2013
Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - January 9, 2006
Колумбия 2 эскудо 1760 NR JV на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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