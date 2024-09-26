Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,971)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1760
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1466 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4370 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
3204 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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