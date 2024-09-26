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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,971)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1466 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4370 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
3204 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
2306 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 24, 2022
Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Heritage - January 4, 2010
Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где купить?
Колумбия 4 эскудо 1760 PN J на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF45 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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