Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1760
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Jesús Vico за 1700 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец iNumis
Дата 25 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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