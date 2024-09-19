Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1760 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1760 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1760 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Jesús Vico за 1700 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • iNumis (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Morton & Eden (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1816 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 16, 2013
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе SINCONA - November 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе iNumis - March 25, 2011
Продавец iNumis
Дата 25 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 2 эскудо 1760 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Фердинанда VI Монеты Колумбии 1760 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск