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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1747 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1747 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1747 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1747
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1747 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5500 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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  • Morton & Eden (1)
Колумбия 4 эскудо 1747 S на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
3020 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Колумбия 4 эскудо 1747 S на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1747 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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