Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1749 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 32 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1749 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 43000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
46150 $
Цена в валюте аукциона 43000 EUR
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
37200 $
Цена в валюте аукциона 37200 USD
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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