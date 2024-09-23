Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1753 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 32 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1753
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1753 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 25000 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (3)
- Sedwick (1)
- UBS (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
33909 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск