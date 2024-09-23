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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1753 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1753 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1753 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 32 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1753 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 25000 EUR. Торги состоялись 3 декабря 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (3)
  • Sedwick (1)
  • UBS (2)
Колумбия 8 эскудо 1753 S на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
14012 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1753 S на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Колумбия 8 эскудо 1753 S на аукционе Aureo & Calicó - December 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
33909 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1753 S на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1753 S на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1753 S на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1753 S на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1753 S на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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