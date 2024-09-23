Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1753 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1753 S
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
4 эскудо 1753 S
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 эскудо 1753 S
Средняя цена 880 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1753 S
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск