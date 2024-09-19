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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1753 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1753 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 34031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1753 S на аукционе Heritage - January 14, 2015
Колумбия 2 эскудо 1753 S на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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