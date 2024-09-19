Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1753 года S (Колумбия, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1753
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1753 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 34031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск