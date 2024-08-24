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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1753 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1753 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 3250 USD. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1753 S на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
3250 $
Цена в валюте аукциона 3250 USD
Колумбия 4 эскудо 1753 S на аукционе Stack's - August 19, 2011
Колумбия 4 эскудо 1753 S на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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