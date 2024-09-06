Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1758 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1758 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30210 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VG8 NGC
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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