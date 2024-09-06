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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1758 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1758 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1758 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1758 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 30210 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
513 $
Цена в валюте аукциона 460 CHF
Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - January 8, 2018
Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность F15 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - September 11, 2012
Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Stack's - June 20, 2010
Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - September 21, 2008
Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - January 9, 2004
Колумбия 2 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - January 9, 2004
Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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