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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1758 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1758 NR J
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
8 эскудо 1758 PN J
Средняя цена 2200 $
Продажи
1 29
Аверс
Реверс
4 эскудо 1758 NR J
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
4 эскудо 1758 PN J
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
2 эскудо 1758 NR J
Средняя цена 810 $
Продажи
2 19
Аверс
Реверс
2 эскудо 1758 PN J
Средняя цена 850 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 эскудо 1758 NR J
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1758 PN J
Средняя цена 560 $
Продажи
0 2
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