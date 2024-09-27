Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1758 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,971)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1758 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2700 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (4)
- Cayón (3)
- Heritage (3)
- HERVERA (5)
- Sedwick (1)
- Soler y Llach (5)
- Stack's (2)
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск