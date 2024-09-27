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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1758 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1758 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1758 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,971)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1758 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2700 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1098 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Stack's - August 27, 2022
Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - January 8, 2018
Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - September 11, 2012
Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - August 16, 2010
Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 PN J на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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