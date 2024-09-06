Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1758 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1758 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 23637 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4381 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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