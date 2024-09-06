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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1758 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1758 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1758 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1758 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 23637 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14100 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4381 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
5600 $
Цена в валюте аукциона 5100 EUR
Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Cayón - May 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Heritage - August 17, 2018
Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Heritage - January 8, 2018
Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 NR J на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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