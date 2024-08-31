Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1758 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1758 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 29273 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Aureo & Calicó (11)
- Baldwin's of St. James's (2)
- Cayón (3)
- Goldberg (2)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- Hess Divo (1)
- Jesús Vico (2)
- Sedwick (1)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность FR
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск