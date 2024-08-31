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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1758 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1758 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1758 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1758 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 29273 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4058 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
2690 $
Цена в валюте аукциона 2450 EUR
Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Stack's - January 12, 2019
Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - January 5, 2015
Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность FR
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе Baldwin's of St. James's - October 3, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 октября 2011
Сохранность FR
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1758 PN J на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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