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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1758 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1758 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Колумбия 1 эскудо 1758 PN J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Колумбия 1 эскудо 1758 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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