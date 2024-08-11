Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1758 года PN J (Колумбия, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1758 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.
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