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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1758 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1758 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1758 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1758 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2300 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Morton & Eden (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Soler y Llach (4)
  • UBS (1)
Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 3600 NOK
Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
963 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Nomisma - September 1, 2024
Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе Nomisma - September 1, 2024
Продавец Nomisma
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Колумбия 2 эскудо 1758 NR J на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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