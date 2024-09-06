Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1758 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1758 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2300 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
963 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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