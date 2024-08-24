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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1758 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1758 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1740 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2780 USD. Торги состоялись 11 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1758 NR J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1758 NR J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Колумбия 1 эскудо 1758 NR J на аукционе CNG - September 11, 2007
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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