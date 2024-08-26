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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1758 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1758 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1758 года NR J - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,971)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1758 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Maison Palombo за 5800 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Колумбия 4 эскудо 1758 NR J на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1757 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 4 эскудо 1758 NR J на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
6258 $
Цена в валюте аукциона 5800 CHF
Колумбия 4 эскудо 1758 NR J на аукционе CNG - January 4, 2012
Продавец CNG
Дата 4 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 NR J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1758 NR J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 4 эскудо 1758 NR J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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