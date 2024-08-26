Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1758 года NR J (Колумбия, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,971)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,4214 oz) 13,1085 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1758 года со знаком NR J. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Maison Palombo за 5800 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
6258 $
Цена в валюте аукциона 5800 CHF
Продавец CNG
Дата 4 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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