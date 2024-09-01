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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1750 года S (Колумбия, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1750 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1750 года S - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 32 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1750 года со знаком S. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 12500 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (1)
  • Sedwick (1)
Колумбия 8 эскудо 1750 S на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
12932 $
Цена в валюте аукциона 11100 EUR
Колумбия 8 эскудо 1750 S на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
13414 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1750 S на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1750 S на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 8 эскудо 1750 S на аукционе Aureo & Calicó - December 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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